Німеччина не платитиме Польщі репарації за Другу світову війну — Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що тема репарацій за воєнну окупацію Польщі «закрита з точки зору німецького уряду». Про це Бербок заявила під час спільної пресконференції зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау у Варшаві, повідомляє Politico.

Напередодні Рау формалізував заяви, які правляча польська націоналістична партія «Право і справедливість» просувала роками. Він підписав дипломатичну ноту до Берліна, щоб розпочати «постійне, всеосяжне та остаточне юридичне та матеріальне врегулювання наслідків німецької агресії та окупації з 1939 по 1945 рік».

Під час прес-конференції Бербок сказала, що обговорила запит з Рау та підтвердила давню позицію уряду Німеччини, що питання вирішене.

Водночас, Рау зазначив, що негативні наслідки німецької окупації перешкоджають можливості подальшого розвитку та поглиблення польсько-німецьких відносин.