Мобілізація навпаки: за даними Forbes, з Росії втекли вже близько 700 тисяч громадян

З Росії після оголошення Владіміром Путіним "часткової" мобілізації виїхало вже близько 700 тисяч громадян. Про це російському Forbes розповіли джерела в адміністрації президента РФ .

Інсайдер зазначає, що наразі неможливо підрахувати, яка кількість людей за цей час залишила країну з туристичною метою.