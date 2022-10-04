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2022-10-04
Мобілізація навпаки: за даними Forbes, з Росії втекли вже близько 700 тисяч громадян
Проте точне число наразі назвати важко, як і вирахувати, хто з тих, хто виїхав з РФ, зробив це з туристичною метою, інформує
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З Росії після оголошення Владіміром Путіним "часткової" мобілізації виїхало вже близько 700 тисяч громадян. Про це
Інсайдер зазначає, що наразі неможливо підрахувати, яка кількість людей за цей час залишила країну з туристичною метою.
Інші джерела, близькі до Кремля, розповідають, що з РФ вже виїхав майже мільйон громадян.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua