Мобілізація навпаки: за даними Forbes, з Росії втекли вже близько 700 тисяч громадян

Проте точне число наразі назвати важко, як і вирахувати, хто з тих, хто виїхав з РФ, зробив це з туристичною метою, інформує ZN.ua.

Мобілізація навпаки: за даними Forbes, з Росії втекли вже близько 700 тисяч громадян
© Getty Images

З Росії після оголошення Владіміром Путіним "часткової" мобілізації виїхало вже близько 700 тисяч громадян. Про це російському Forbes розповіли джерела в адміністрації президента РФ.

Інсайдер зазначає, що наразі неможливо підрахувати, яка кількість людей за цей час залишила країну з туристичною метою.

Інші джерела, близькі до Кремля, розповідають, що з РФ вже виїхав майже мільйон громадян.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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