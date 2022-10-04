Люди голодували два тижні: фото з Вугледару, куди вдалося дістатися волонтерам

Волонтерам вдалося дістатися розстріляного росіянами міста Донецької області Вугледару - люди там нормально не їли два тижні, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Громадське радіо.

Зазначається, що місто знаходиться всього в трьох кілометрах від окупованої території. Місцеві жителі більше десяти днів не їли хліба та жили без питної води – оскільки місто Вугледар постійно обстрілюється росіянами, доїхати туди волонтерам дуже складно.

На сьогодні у Вугледарі із 14 тисяч мешканців залишилося жити кілька тисяч – вони ховаються по підвалах та сховищах, бо над головами постійно свистять снаряди. За словами місцевої жительки Людмили обстріли настільки щільні, що страшно виходити на вулицю.

Через безперервні бої у місті люди не можуть поховати загиблих на кладовищі. Новий цвинтар обладнали біля однієї багатоповерхівки. На пустирі біля будинку близько п’ятдесяти могил і дві свіжі ями, вириті для двох людей, яких росіяни вбили нещодавно.

На опублікованих знімках можна побачити багатоповерхівки із вибитими вікнами, практично вщент випалені будівлі, а також свіжі могили, про які розповідали місцеві мешканці.


Марія Швець, Апостроф





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