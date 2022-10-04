Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України

Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко заявив, що республіка бере участь у війні РФ проти України, очевидно, на стороні агресора. При цьому він зазначає, нібито білоруські військові в цьому не задіяні. Слова самопроголошеного президента РБ цитує "Белта" .

"Що стосується нашої участі у "спеціальній військовій операції" в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань, - заявив він.- Наша участь у тому, щоби не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі по-перше. По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям "спеціальної військової операції" з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь".

Очевидно, що білоруський диктатор не згадав ні про ракетні удари по Україні з території Білорусі, ні про те, що в перші дні повномасштабного вторгнення республіка була плацдармом росіян для наступу на північ нашої країни.