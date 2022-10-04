Мінус 370 окупантів, один ворожий літак та гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 223 доба протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Генштаб Збройних Сил України повідомили орієнтовні втрати окупантів станом на 4 жовтня.

Так, ворог втратив:

особового складу – близько 60800 (+370) одиниць;

танків – 2424 (+44) од.;

бойових броньованих машин – 5018 (+27) од.;

артилерійських систем – 1407 (+2) од.;

РСЗВ – 340 (+2) од.;

засобів ППО – 177 (+1) од.;

літаків – 266 (+1) од.;

гелікоптерів – 228 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2) од.;

крилатих ракет – 246 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.