Мінус 370 окупантів, один ворожий літак та гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Найбільших втрат ворог зазнав на двох напрямках.

Мінус 370 окупантів, один ворожий літак та гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© КМДА, Олексій Самсонов

Почалася 223 доба протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Генштаб Збройних Сил України повідомили орієнтовні втрати окупантів станом на 4 жовтня.

Так, ворог втратив:

  • особового складу – близько 60800 (+370) одиниць;
  • танків – 2424 (+44) од.;
  • бойових броньованих машин – 5018 (+27) од.;
  • артилерійських систем – 1407 (+2) од.;
  • РСЗВ – 340 (+2) од.;
  • засобів ППО – 177 (+1) од.;
  • літаків – 266 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 228 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2) од.;
  • крилатих ракет – 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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