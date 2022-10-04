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2022-10-04
Мінус 370 окупантів, один ворожий літак та гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Найбільших втрат ворог зазнав на двох напрямках.
© КМДА, Олексій Самсонов
Почалася 223 доба протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Генштаб Збройних Сил України
Так, ворог втратив:
- особового складу – близько 60800 (+370) одиниць;
- танків – 2424 (+44) од.;
- бойових броньованих машин – 5018 (+27) од.;
- артилерійських систем – 1407 (+2) од.;
- РСЗВ – 340 (+2) од.;
- засобів ППО – 177 (+1) од.;
- літаків – 266 (+1) од.;
- гелікоптерів – 228 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2) од.;
- крилатих ракет – 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua