Російська "опозиція" зганьбилася очередною заявою про Україну: "Нічого не винні"

Типові російські "опозиціонери" лише мімікрують під лібералів, щоб влаштуватись на Заході і просувати антиукраїнські наративи.

Наприклад, такий собі Максим Кац нещодавно виразив думку , що "російська опозиція" (де він таку знайшов в автократичній країні"?) нічого не винна українцям".

українці змогли гідно відповісти Кацу, факт залишається фактом, від імперських амбіцій дорога лише через чорні трупні пакети. У коментарях "опозиціонера" не жаліли:

"Кац абсолютно правий. Неможливо бути в боргу перед кимось, якщо тебе не існує. Російська опозиція нікому нічого не винна тому, що її не існує.",

"Ахаха. Вам візи повинні, вас зрозуміти повинні, у хороший російський світ хотіти повинні, а росіяни нікому нічого не винні. Вчити мови країн, куди тікають, не повинні, просити вибачення та боротися з владою не повинні. Норм влаштувалися"

А, ну тобто з наслідками війни, яку нинішній уряд розв'язав ви навіть у "прекрасній Росії майбутнього", розбиратися не плануєте, бо вас образили українці? Х***вий із вас політик. Мабуть, яка країна, такі в неї й опозиціонери".