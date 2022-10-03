Йому було лише 18 років: після смерті королеви Єлизавети ІІ сталася ще одна несподівана трагедія

Йому було лише 18 років: після смерті королеви Єлизавети ІІ сталася ще одна несподівана трагедія

У Великій Британії загадково помер солдат, який чергував біля труни королеви Єлизавети II.

18-річного солдата Джека Бернелл-Вільямса, який пройшов з труною королеви від Вестмінстерського абатства до Веллінгтонської арки під час її державного похорону минулого місяця, було знайдено мертвим в армійській казармі Гайд-парку в Лондоні. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Поліція та парамедики з лондонської служби швидкої допомоги примчали на місце трагедії та констатували смерть гвардійця.

Лаура, мати покійного солдата, на своїй сторінці у Facebook емоційно повідомила про трагедію: "Ніколи не думала, що скажу це, але ми, вся родина вбита горем через раптову кончину вчора нашого чудового сина Джека Вільямса".

Його тітка Джоді Денкс написала: "Такі несамовиті новини. Не можу повірити, що ти пішов. Тебе забрали занадто рано. Ми всі так любимо тебе, мій гарний племінник. Ти змусив нас усіх так пишатися. Спочивай з миром".

Рідні розповіли, що Джек, який змалку захоплювався верховою їздою, подолав серію травм, щоб здійснити свою мрію приєднатися до елітного полку, який є другим за старшинством у британській армії.

Представник столичної поліції повідомив, що 18-річного чоловіка було оголошено мертвим на місці події.

"Смерть була несподіваною, її розслідували і не розглядають як підозрілу", — додали в поліції.

королева Єлизавета II, похорон


Тарас Галушко, politeka.net





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