Путін не відмовиться від ідеї захопити Київ – генерал Наєв

Загроза наступу на столицю існує.

Путін не відмовиться від ідеї захопити Київ – генерал Наєв
© Штаб ООС / Facebook

Імовірність наступу армії Путіна на Київ зберігається, проте на сьогоднішній день такої загрози немає. Про це заявив в ефірі телемарафону командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ці шанси (наступу на Київ – ред.) є, звичайно. Тому що він (Путін – ред.) ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну і безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно перебуває в пріоритетах її злочинних планів", - сказав він.

За його словами, накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається. Розвиток подальшої ситуації залежатиме від рішень Путіна, наявності засобів та сил.

Наєв наголосив, що українські військові проаналізували попередній наступ російської армії на Київ і роблять усе можливе для зміцнення оборони.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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