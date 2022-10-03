Поразка в Лимані та проблеми мобілізації змінили інформаційний простір в РФ – ISW

Російський інформаційний простір зазнав трансформацій після поразки росіян у Лимані на фоні проведення часткової мобілізації. На російському телебаченні активно обговорюють невдачі на фронті, називаючи винними в цьому військове керівництво, яке невчасно прислало підмогу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 жовтня.

Експерти зауважили, що тепер проблеми фронту активно обговорюють в інформаційному просторі РФ , а подекуди на цензурованому російському телебаченні навіть критикують рішення Владіміра Путіна «анексувати чотири українські області перед тим, як захистити їхні адміністративні кордони чи навіть лінію фронту», та сумнівалися у здатності Росії коли-небудь повністю окупувати ці території.

«Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та Міністерства оборони (МО) Росії про те, що ситуація загалом під контролем. Нинішній натиск критики та повідомлення оперативних військових подробиць кремлівськими пропагандистами став нагадувати дискурс блогерів минулого тижня», – сказано у звіті ISW.

Це, на думку експертів, суттєво відрізняється від подачі інформації, яка була раніше і фактично полягала в перебільшенні успіхів Росії в Україні.

«Оголошення Кремлем часткової мобілізації відкрило широку російську громадськість перед наслідками поразки під Харковом, а потім під Лиманом, зруйнувавши спроби Кремля зобразити війну як обмежену та загалом успішну. Поразка Росії під Лиманом спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід росіян з Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова. Вплив Лимана, ймовірно, більший, оскільки росіяни зараз бояться бути мобілізованими для вирішення проблем на полі бою», – вважають експерти.