Поразка в Лимані та проблеми мобілізації змінили інформаційний простір в РФ – ISW

Якщо раніше на російському телебаченні будо перебільшення успіхів армії на фронті, то зараз активно обговорюють невдачі, інформує ZN.ua.

Поразка в Лимані та проблеми мобілізації змінили інформаційний простір в РФ – ISW
© Фото из открытых источников

Російський інформаційний простір зазнав трансформацій після поразки росіян у Лимані на фоні проведення часткової мобілізації. На російському телебаченні активно обговорюють невдачі на фронті, називаючи винними в цьому військове керівництво, яке невчасно прислало підмогу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 жовтня.

Експерти зауважили, що тепер проблеми фронту активно обговорюють в інформаційному просторі РФ, а подекуди на цензурованому російському телебаченні навіть критикують рішення Владіміра Путіна «анексувати чотири українські області перед тим, як захистити їхні адміністративні кордони чи навіть лінію фронту», та сумнівалися у здатності Росії коли-небудь повністю окупувати ці території.

«Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та Міністерства оборони (МО) Росії про те, що ситуація загалом під контролем. Нинішній натиск критики та повідомлення оперативних військових подробиць кремлівськими пропагандистами став нагадувати дискурс блогерів минулого тижня», – сказано у звіті ISW.

Це, на думку експертів, суттєво відрізняється від подачі інформації, яка була раніше і фактично полягала в перебільшенні успіхів Росії в Україні.

«Оголошення Кремлем часткової мобілізації відкрило широку російську громадськість перед наслідками поразки під Харковом, а потім під Лиманом, зруйнувавши спроби Кремля зобразити війну як обмежену та загалом успішну. Поразка Росії під Лиманом спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід росіян з Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова. Вплив Лимана, ймовірно, більший, оскільки росіяни зараз бояться бути мобілізованими для вирішення проблем на полі бою», – вважають експерти.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Хто може подати документи на відмову від мобілізації: вимоги військкоматівХто може подати документи на відмову від мобілізації: вимоги військкоматів
Втеча з РФ від мобілізації дедалі більше нагадує гуманітарну катастрофуВтеча з РФ від мобілізації дедалі більше нагадує гуманітарну катастрофу
Популярний музикант звів рахунки з життям на знак протесту проти мобілізації в рф: "Якщо ви дивитеся це..."Популярний музикант звів рахунки з життям на знак протесту проти мобілізації в рф: "Якщо ви дивитеся це..."
Російські підрозділи готуються прориватись із оточення в Лимані — БутусовРосійські підрозділи готуються прориватись із оточення в Лимані — Бутусов
У Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіківУ Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіків
ЗСУ прорвали оборону та оточили росіян у Лимані – ISWЗСУ прорвали оборону та оточили росіян у Лимані – ISW
Литва категорично не впускає до країни тих, хто тікає від мобілізації: наскільки скоротився потік охочихЛитва категорично не впускає до країни тих, хто тікає від мобілізації: наскільки скоротився потік охочих
Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"
The Guardian: Росіяни платять по $25 тис за місце в приватних літаках, щоб втекти від мобілізаціїThe Guardian: Росіяни платять по $25 тис за місце в приватних літаках, щоб втекти від мобілізації
Росія відкриє пункт для мобілізації на кордоні з ГрузієюРосія відкриє пункт для мобілізації на кордоні з Грузією
Последние новости
Подгружаем последние новости