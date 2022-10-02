ЗСУ за допомогою дрона знищили склад боєприпасів окупантів

Українські військові за допомогою дрона знищили склад боєприпасів військ РФ у лісосмузі, інформує пресслужба Національної гвардії в Facebook.

“Наші спецпризначенці з самого ранку вже знищили невеликий склад боєприпасів, який орки влаштували у лісосмузі. Гвардійці спостерігали за підвезенням та розвантаженням боєприпасів. І після цього скинули із дрона туди осколкову гранату”, - йдеться в повідомленні.