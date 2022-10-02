Україна загалом повернула з Росії вже 808 полонених

Всього проведено 24 обміни

Україна загалом повернула з Росії вже 808 полонених
Україна продовжує повертати своїх громадян із полону
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українцям вдалося повернути 808 своїх земляків з російського полону. Було проведено 24 обміни. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими. Ще на початку широкомасштабного вторгнення постановою Кабміну був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими», - наголосила Маляр.

Заступниця міністра нагадала, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими. Відповідає за це саме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

Штаб діє на базі ГУР МО України.

Адреса приймальні – Київ, вулиця Спаська 37.

Консультаційна лінія: +38 (095) 412 74 24. Режим роботи - понеділок-п’ятниця 10:00 – 16:00

Записатися на прийом можна за телефоном :+38 (044) 425 12 09 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00.

Штаб здійснює прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де вони можуть отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.

«На сьогодні штабом проведено 380 особистих прийомів – людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, та понад 3000 консультацій телефоном – усе це активна щоденна робота. Також штабом опрацьовано більше ніж 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин-військовослужбовців», - резюмувала Ганна Маляр.


Артем Руденко, ZN.ua





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