ООН закликає припинити дискримінацію людей похилого віку

Через ейджизм багато людей похилого віку, які все ще мають гарне здоров'я та енергію, втрачають можливість, зокрема, влаштуватися на цікаву для себе роботу, інформує ZN.ua.

Організація об’єднаних націй закликає припинити дискримінацію людей похилого віку та визнати їхній внесок у суспільство, передає Voice of America.

Оскільки до 2030 року 1,4 мільярда людей досягнуть принаймні 60 років, офіційні особи ООН кажуть, що це занадто велика кількість, щоб ігнорувати її, особливо враховуючи, що багато літніх людей продовжують робити внесок в загальний прогрес.

Це демонструє, зокрема, 73-річний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Під час святкування Міжнародного дня людей похилого віку він високо оцінив досягнення літніх людей, яких назвав цінним джерелом знань і досвіду.

Він також високо оцінив стійкість понад 1 мільярда людей похилого віку, які долають труднощі у світі, що швидко змінюється.

«В останні роки люди похилого віку часто опинялися в епіцентрі криз. Вони особливо вразливі до низки викликів, включаючи пандемію COVID-19, загострення кліматичної кризи, розповсюдження конфліктів і зростання бідності. Але перед обличчям цих загроз літні люди надихнули нас своєю дивовижною стійкістю», — сказав Гутерреш.

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що довше життя дає можливість зайнятися новою діяльністю, як-от подальша освіта чи нова кар’єра, залежно від стану здоров’я людини.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус назвав важливим для країн співпрацювати для сприяння здоровому старінню — зусилля, яке має залучати самих літніх людей.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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