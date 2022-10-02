Воювали за житомирські шкарпетки: фото "трофеїв", кинутих росіянами під Лиманом

Українські захисники показали речі, які залишали російські військові, тікаючи з уже повністю звільненого Лимана під час контрнаступу ЗСУ. Серед покинутих речей несподівано виявились і вкрадені шкарпетки відомої української фірми "Житомир", інформує Апостроф .

Фото опублікував Telegram-канал "Всевидящее ОКО".

"За житомирськими шкарпетками гріх не поїхати в Україну", - наголошується в повідомленні.

Крім шкарпеток, серед накрадених окупантами речей опинилися жіночий гребінець для волосся та блендер в упаковці. Всі ці речі знаходились у яскраво-червоній дорожній сумці.

Фото: t.me/oko_xx

Фото: t.me/oko_xx