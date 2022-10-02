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2022-10-02
Воювали за житомирські шкарпетки: фото "трофеїв", кинутих росіянами під Лиманом
Українські захисники показали речі, які залишали російські військові, тікаючи з уже повністю звільненого Лимана під час контрнаступу ЗСУ. Серед покинутих речей несподівано виявились і вкрадені шкарпетки відомої української фірми "Житомир", інформує
Фото опублікував Telegram-канал "Всевидящее ОКО".
"За житомирськими шкарпетками гріх не поїхати в Україну", - наголошується в повідомленні.
Крім шкарпеток, серед накрадених окупантами речей опинилися жіночий гребінець для волосся та блендер в упаковці. Всі ці речі знаходились у яскраво-червоній дорожній сумці.
Фото: t.me/oko_xx
Фото: t.me/oko_xx
Катерина Глянько, Апостроф