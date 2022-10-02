"Швидка", що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні: водій загинув

У неділю, 2 жовтня, автомобіль швидкої допомоги, що їхав на виклик до Балаклії Харківської області, підірвалася на міні, зазначила волонтерка Наталія Попова.

"Кононенко Олександр Вікторович водій швидкої з бригади 1501, сьогодні загинув. Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта в місті Балаклія, і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер розладу Віталій Юрійович дістав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - повідомила Попова у Facebook.