"Швидка", що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні: водій загинув

Фельдшер отримав поранення.

У неділю, 2 жовтня, автомобіль швидкої допомоги, що їхав на виклик до Балаклії Харківської області, підірвалася на міні, зазначила волонтерка Наталія Попова.

"Кононенко Олександр Вікторович водій швидкої з бригади 1501, сьогодні загинув. Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта в місті Балаклія, і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер розладу Віталій Юрійович дістав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - повідомила Попова у Facebook.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Блок рекламы


Похожие новости
У Чернігівській області авто підірвалося на міні: чотири людини загинулиУ Чернігівській області авто підірвалося на міні: чотири людини загинули
В Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль: одна людина загинула та троє – отримали пораненняВ Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль: одна людина загинула та троє – отримали поранення
Міністерка оборони Німеччини відвідала Україну та прокоментувала поставку IRIS-TМіністерка оборони Німеччини відвідала Україну та прокоментувала поставку IRIS-T
МЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій УкраїниМЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій України
Заява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICOЗаява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICO
Міністри енергетики ЄС ухвалили перші кроки з подолання енергетичної кризиМіністри енергетики ЄС ухвалили перші кроки з подолання енергетичної кризи
Велика Британія викликала посла РФ і заморозила активи глави Центробанку РФВелика Британія викликала посла РФ і заморозила активи глави Центробанку РФ
Міністр оборони Британії Бен Воллес відвідав КиївМіністр оборони Британії Бен Воллес відвідав Київ
Кремль назвав завдання мінімум війни в УкраїніКремль назвав завдання мінімум війни в Україні
У Defense Express оцінили новий виклик для ЗСУ — іранські безпілотникиУ Defense Express оцінили новий виклик для ЗСУ — іранські безпілотники
Последние новости
Подгружаем последние новости