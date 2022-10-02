Кордон між Польщею та Білоруссю став неприступним – представник спецслужб Польщі

Перетнути польсько-білоруський кордон нелегально тепер неможливо.

Про це повідомив у Twitter державний секретар канцелярії прем'єр-міністра, заступник міністра координатора спеціальних служб Станіслав Жарін.

Polska sko?czy?a budow? bariery ochronnej na granicy z Bia?orusi?. Nielegalne przedostanie si? do Polski jest obecnie niemo?liwe. Polska granica jest dzi? najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc

— Stanis?aw ?aryn (@StZaryn) October 1, 2022 https://platform.#twitter#.com/widgets.js" charset="utf-8">

“Польський кордон сьогодні – найзахищеніший у Європі”, – пише він.

Як повідомляє Радіо Свобода, будівництво стіни на кордоні обійшлося приблизно в 1,6 мільярда злотих (близько 330 мільйонів євро).

Будівництво 500-кілометрового паркану почалося восени 2021 року через поток нелегальних мігрантів, що різко виріс, які намагалися прорватися в ЄС з Білорусі.