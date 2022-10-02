Кордон між Польщею та Білоруссю став неприступним – представник спецслужб Польщі
Нелегальний в'їзд до Польщі наразі неможливий.
Перетнути польсько-білоруський кордон нелегально тепер неможливо.
Про це
Polska sko?czy?a budow? bariery ochronnej na granicy z Bia?orusi?. Nielegalne przedostanie si? do Polski jest obecnie niemo?liwe. Polska granica jest dzi? najlepiej chroniona w Europie.
— Stanis?aw ?aryn (@StZaryn)
“Польський кордон сьогодні – найзахищеніший у Європі”, – пише він.
Як
Будівництво 500-кілометрового паркану почалося восени 2021 року через поток нелегальних мігрантів, що різко виріс, які намагалися прорватися в ЄС з Білорусі.