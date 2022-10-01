"Вони всі зігували, "Heil Putler!": Кислиця прокоментував церемонію анексії територій України та вето Росії в Радбезі ООН

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на те, що Росія заветувала резолюцію США та Албанії, яке не визнає "підсумків" так званих референдумів на території України. У своєму мікроблозі у Twitter дипломат порівняв РФ з раковою пухлиною в організмі Радбезу.

"Одного разу йому знадобиться дві руки, щоб здатися. Сьогодні одна самотня рука принизила Радбез ООН . Відсутність необхідного лікування перетворила Росію на ракову пухлину в організмі РБ. Його потрібно видалити до того, як вся система ООН метастазує", - написав Кислиця.

One day he’ll need 2 hands up to surrender. Today 1 lonely hand humiliated UNSC. The absence of the necessary treatment has turned russia into a cancerous tumor in the body of Security Council. It’s to be removed before the entire UN system is metastasized https://t.co/zDMXPsyuRa pic.twitter.com/ZsMqDLCaZ1 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 30, 2022

Згодом український дипломат прокоментував і вчорашню церемонію "приєднання" вкрадених українських територій до складу Росії.

"Вчора вони всі зігували, "Heil Putler!" І Небензя в Радбезі, і нацик Охлобистін біля свого "іжа"-планета. Хоча сам Путлєр, здається, тренувався здаватися ЗСУ, справно задерши руки. І лише один Юда тихенько посміхався в кутку, зрадивши раз, він був готовий зраджувати і ще, і ще …", - пише Кислиця.