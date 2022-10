"Вони всі зігували, "Heil Putler!": Кислиця прокоментував церемонію анексії територій України та вето Росії в Радбезі ООН

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на те, що Росія заветувала резолюцію США та Албанії, яке не визнає "підсумків" так званих референдумів на території України. У своєму мікроблозі у Twitter дипломат порівняв РФ з раковою пухлиною в організмі Радбезу.

"Одного разу йому знадобиться дві руки, щоб здатися. Сьогодні одна самотня рука принизила Радбез ООН . Відсутність необхідного лікування перетворила Росію на ракову пухлину в організмі РБ. Його потрібно видалити до того, як вся система ООН метастазує", - написав Кислиця.