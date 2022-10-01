Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі

У тимчасово окупованій Каховці війська РФ 25 вересня викрали чоловіка та дружину за відмову голосувати на псевдореферендумі, повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.



"25 вересня, за відмову проголосувати, зі свого будинку озброєними військовими РФ у присутності жінок, які носили урни для голосування та списки, викрадено подружжя каховчан Сибірського Владислава Олександровича, 1992 року народження та Сибірську Ганну Геннадіївну, 1990 року народження. На данний час місцезнаходження Владислава Сибірського та Ганни Сибірської невідоме", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції Херсонської області, в Херсоні окупанти викрали трьох місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали жителям.