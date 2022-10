Міноборони Британії проаналізувало удар окупантів по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя

30 вересня 2022 року російські війська завдали удару по гуманітарній колоні на південний схід від Запоріжжя. Місцева влада повідомила про 25 загиблих мирних жителів. Ймовірно, це була російська ракета протиповітряної оборони великої дальності, яка використовувалася для наземного удару. Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter .

«Російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для збивання сучасних літаків і ракет, а не для використання проти наземних цілей», - зазначається у повідомленні.

На думку аналітиків британської розвідки, використання Росією таких ракет для наземної атаки майже напевно було зумовлене загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет великої дальності.

Також в Міноборони Британії нагадали, що того ж дня, коли окупанти вдарили по гуманітарній колоні, президент РФ Владімір Путін підписав угоди про анексію Запоріжжя та інших тимчасово окупованих територій України.

«Росія витрачає стратегічно цінні військові активи, намагаючись отримати тактичну перевагу, і при цьому вбиває мирних жителів, яких вона тепер вважає «своїми громадянами»», - зазначає британська розвідка.