Популярний музикант звів рахунки з життям на знак протесту проти мобілізації в рф: "Якщо ви дивитеся це..."

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Молодий російський музикант на знак протесту проти мобілізації вирішив добровільно піти з життя, викинувшись із вікна.

30 вересня 27-річний репер із Краснодара Іван Петунін, відомий під псевдонімом Walkie, наклав на себе руки. Як повідомляють російські ЗМІ, його тіло знайшли біля багатоповерхівки.

Раніше Петунін опублікував у своєму телеграм-каналі відеозвернення, в якому заявив, що збирається вчинити самогубство на знак протесту проти мобілізації.

«Якщо ви дивитеся це відео, значить, мене вже немає в живих... На свою душу я гріх вбивства брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали. Для мене вбити людину - на війні або просто так - це те, чого я зробити не можу», - заявив Петунін у відео.

Артист додав, що він мав відстрочку від мобілізації, оскільки він лежав у психоневрологічному диспансері, але незабаром, на його думку, мобілізація стане повною і його могли б призвати.

«У мене є дві руки, дві ноги, палець, щоб натискати на курок, а автомат уже якийсь мені видадуть», — пояснив музикант.

У день загибелі репер випустив новий альбом. У своєму відеозверненні він запропонував послухати його та інші свої композиції.

«Послухайте якісь із них, щоб зрозуміти, якою я був людиною», — сказав Петунін.


Тарас Галушко, politeka.net





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