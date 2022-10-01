В Херсоні росіяни проводять примусову мобілізацію місцевих чоловіків, не звертаючи уваги на стан їхнього здоров’я — ОК «Південь»

В окупованих містах півдня України росіяни посилили заходи з примусової мобілізації місцевих чоловіків. Зокрема, випадки їх затримання прямо на вулицях Херсона почастішали. У відповідь ЗСУ продовжують знищувати логістичні шляхи, техніку і склади ворога з боєприпасами. Про це повідомляє пресслужба ОК «Південь».

За інформацією наших військових, окупаційне командування намагається реалізовувати заходи примусової мобілізації на захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, які в найближчий час плануються для відправки на передову.

Українськими захисниками знищено два безпілотних літальних розвідники, типу «Орлан-10» в небі Херсонщини та над морем Одещини. Протягом дня тривали ракетно-артилерійські, мінометні й танкові обстріли наших позицій. Зокрема ворогом нанесено шість авіаційних ударів.

У відповідь українська ППО в Бериславському районі Херсонщини збила ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 330 вогневих завдань. Ураження нанесено по логістичних центрах та польових складах боєприпасів, скупченням ворожих сил та засобів, а також по вогневих позиціях противника.

«За попередніми даними ворожих сил стало менше на десять окупантів, важку вогнеметну систему «Сонцепьок», реактивну систему залпового вогню «Град», дві самохідні крупнокаліберні гаубиці «Мста-С», три танки та дві бойові машини піхоти», — сказано у зведенні.