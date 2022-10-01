В Херсоні росіяни проводять примусову мобілізацію місцевих чоловіків, не звертаючи уваги на стан їхнього здоров’я — ОК «Південь»

Затриманих мешканців міста вже найближчим часом планують відправити на передову, інформує ZN.ua.

В Херсоні росіяни проводять примусову мобілізацію місцевих чоловіків, не звертаючи уваги на стан їхнього здоров’я — ОК «Південь»
© Слово і діло

В окупованих містах півдня України росіяни посилили заходи з примусової мобілізації місцевих чоловіків. Зокрема, випадки їх затримання прямо на вулицях Херсона почастішали. У відповідь ЗСУ продовжують знищувати логістичні шляхи, техніку і склади ворога з боєприпасами. Про це повідомляє пресслужба ОК «Південь».

За інформацією наших військових, окупаційне командування намагається реалізовувати заходи примусової мобілізації на захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, які в найближчий час плануються для відправки на передову.

Українськими захисниками знищено два безпілотних літальних розвідники, типу «Орлан-10» в небі Херсонщини та над морем Одещини. Протягом дня тривали ракетно-артилерійські, мінометні й танкові обстріли наших позицій. Зокрема ворогом нанесено шість авіаційних ударів.

У відповідь українська ППО в Бериславському районі Херсонщини збила ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 330 вогневих завдань. Ураження нанесено по логістичних центрах та польових складах боєприпасів, скупченням ворожих сил та засобів, а також по вогневих позиціях противника.

«За попередніми даними ворожих сил стало менше на десять окупантів, важку вогнеметну систему «Сонцепьок», реактивну систему залпового вогню «Град», дві самохідні крупнокаліберні гаубиці «Мста-С», три танки та дві бойові машини піхоти», — сказано у зведенні.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Блок рекламы


Похожие новости
У Казахстані бояться напливу росіян: "Якби справді їм вдалося за 3 дні взяти Київ..."У Казахстані бояться напливу росіян: "Якби справді їм вдалося за 3 дні взяти Київ..."
Росіяни погрожують працівникам ЗАЕС звільненням у випадку відмови працювати на «Росатом» — представник України в МАГАТЕ
США не бачать, щоб Росія готувалась до використання ядерної зброї — БлінкенСША не бачать, щоб Росія готувалась до використання ядерної зброї — Блінкен
У Казахстані зростає ймовірність етнічого конфлікту через еміграцію росіян — РустамзадеУ Казахстані зростає ймовірність етнічого конфлікту через еміграцію росіян — Рустамзаде
Анексія Путіним українських територій стане точкою неповернення — The GuardianАнексія Путіним українських територій стане точкою неповернення — The Guardian
У Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіківУ Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіків
У ЗСУ пояснили, для чого росіяни використовують дрони-камікадзеУ ЗСУ пояснили, для чого росіяни використовують дрони-камікадзе
Фундаментальна слабкість: Кремль порушує власні ж заяви про «часткову мобілізацію» – ISWФундаментальна слабкість: Кремль порушує власні ж заяви про «часткову мобілізацію» – ISW
Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"
Іранські безпілотники запустили хасидами: росіяни цілилися в релігійні об'єктиІранські безпілотники запустили хасидами: росіяни цілилися в релігійні об'єкти
Последние новости
Подгружаем последние новости