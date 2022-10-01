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2022-10-01
Байден уперше назвав «свідомою диверсією» пошкодження газопроводів «Північний потік»
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Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» свідомими актом диверсії. Така оцінка поточної ситуації американською стороною лунає вперше.
«Це був свідомий акт диверсії. І тепер Росія розповсюджує дезінформацію та брехню. Ми працюємо з нашими союзниками, щоб достеменно встановити, що саме сталося. За моїм розпорядженням ми вже почали допомагати нашим союзникам захищати критичну інфраструктуру», - цитує звернення Байдена «
Президент США наголосив на тому, що поки що невідомо, що саме сталося з російськими газопроводами, та закликав не довіряти інформації, яку поширює російська сторона, зокрема, президент Владімір Путін.
Ольга Чекіс, ZN.ua