Байден уперше назвав «свідомою диверсією» пошкодження газопроводів «Північний потік»

Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» свідомими актом диверсії. Така оцінка поточної ситуації американською стороною лунає вперше.

«Це був свідомий акт диверсії. І тепер Росія розповсюджує дезінформацію та брехню. Ми працюємо з нашими союзниками, щоб достеменно встановити, що саме сталося. За моїм розпорядженням ми вже почали допомагати нашим союзникам захищати критичну інфраструктуру», - цитує звернення Байдена « Європейська правда ».