Байден уперше назвав «свідомою диверсією» пошкодження газопроводів «Північний потік»

Байден уперше назвав «свідомою диверсією» пошкодження газопроводів «Північний потік»
© nord-stream2.com

Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» свідомими актом диверсії. Така оцінка поточної ситуації американською стороною лунає вперше.

«Це був свідомий акт диверсії. І тепер Росія розповсюджує дезінформацію та брехню. Ми працюємо з нашими союзниками, щоб достеменно встановити, що саме сталося. За моїм розпорядженням ми вже почали допомагати нашим союзникам захищати критичну інфраструктуру», - цитує звернення Байдена «Європейська правда».

Президент США наголосив на тому, що поки що невідомо, що саме сталося з російськими газопроводами, та закликав не довіряти інформації, яку поширює російська сторона, зокрема, президент Владімір Путін.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Блок рекламы


Похожие новости
Подоляк назвав умови переговорів із РФ після спроби анексії українських територійПодоляк назвав умови переговорів із РФ після спроби анексії українських територій
Заява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICOЗаява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICO
Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»
Блінкен назвав кремлівські "референдуми" виставою для анексіїБлінкен назвав кремлівські "референдуми" виставою для анексії
Кремль назвав завдання мінімум війни в УкраїніКремль назвав завдання мінімум війни в Україні
Ердоган назвав «геополітичні інтереси» перешкодою до миру між Росією та УкраїноюЕрдоган назвав «геополітичні інтереси» перешкодою до миру між Росією та Україною
Байден прийме Макрона з державним візитом у Білому домі 1 грудняБайден прийме Макрона з державним візитом у Білому домі 1 грудня
Залужний назвав дві стратегічні цілі України на початку війни з РосієюЗалужний назвав дві стратегічні цілі України на початку війни з Росією
Шольц назвав причину, чому не дає Україні танкиШольц назвав причину, чому не дає Україні танки
Байден виключив Афганістан зі списку основних союзників США поза НАТОБайден виключив Афганістан зі списку основних союзників США поза НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости