Гарантії безпеки Україні перед вступом до НАТО: Зеленський роз'яснив ситуацію

Гарантії безпеки Україні перед вступом до НАТО: Зеленський роз'яснив ситуацію

Поки триватиме розгляд заявки України на вступ до НАТО, Україна пропонує реалізувати пропозиції щодо гарантій безпеки згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact).

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

Зеленський, Подоляк, Резніков, Єрмак

"Ми розуміємо, що це (членство України в НАТО, – ред.) потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам", – йдеться у заяві.

Украина, НАТО, ЕС


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Блок рекламы


Похожие новости
Генеральний секретар НАТО дав «ритуальну» відповідь на питання про вступ України в НАТОГенеральний секретар НАТО дав «ритуальну» відповідь на питання про вступ України в НАТО
Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»
Україна офіційно подала заяву на вступ до НАТО: "У прискореному порядку"Україна офіційно подала заяву на вступ до НАТО: "У прискореному порядку"
Forbes: Експерт вказав на місце в Україні, де може статися ядерний удар РосіїForbes: Експерт вказав на місце в Україні, де може статися ядерний удар Росії
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Україна спонукатиме Китай вплинути на Росію для завершення війни — ЗеленськийУкраїна спонукатиме Китай вплинути на Росію для завершення війни — Зеленський
За дев'ять місяців 2022 року в Україні було усиновлено 479 дітей — НацсоцслужбаЗа дев'ять місяців 2022 року в Україні було усиновлено 479 дітей — Нацсоцслужба
В США судитимуть ексвійськового та лікарку, які передавали РФ військову медичну інформаціюВ США судитимуть ексвійськового та лікарку, які передавали РФ військову медичну інформацію
"Борітеся! Поборете": Зеленський звернувся до жителів Кавказу, Сибіру й інших корінних народів РФ"Борітеся! Поборете": Зеленський звернувся до жителів Кавказу, Сибіру й інших корінних народів РФ
КНДР запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидента США до Південної КореїКНДР запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидента США до Південної Кореї
Последние новости
Подгружаем последние новости