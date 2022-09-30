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2022-09-30
Понад 59 тисяч ліквідованих окупантів та більш ніж тисяча збитих БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
За минулу добу ЗСУ зменшили чисельність окупантів на 500 одиниць особового складу ворога, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Розпочалася 219 доба протистояння України повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого російська загарбники втратили:
- особового складу – близько 59080 (+500) одиниць;
- танків – 2338 (+13) од.;
- бойових броньованих машин – 4932(+23) од.;
- артилерійських систем – 1391 (+6) од.;
- РСЗВ – 333 (+2) од.;
- засобів ППО – 176 (+1) од.;
- літаків – 264 (+2) од.;
- гелікоптерів – 225 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) од.;
- крилатих ракет – 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0).
«Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та донецькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua