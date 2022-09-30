Понад 59 тисяч ліквідованих окупантів та більш ніж тисяча збитих БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

За минулу добу ЗСУ зменшили чисельність окупантів на 500 одиниць особового складу ворога, інформує ZN.ua.

Понад 59 тисяч ліквідованих окупантів та більш ніж тисяча збитих БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Розпочалася 219 доба протистояння України повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 30 вересня.

Так, з 24 лютого російська загарбники втратили:

  • особового складу – близько 59080 (+500) одиниць;
  • танків – 2338 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин – 4932(+23) од.;
  • артилерійських систем – 1391 (+6) од.;
  • РСЗВ – 333 (+2) од.;
  • засобів ППО – 176 (+1) од.;
  • літаків – 264 (+2) од.;
  • гелікоптерів – 225 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) од.;
  • крилатих ракет – 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та донецькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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