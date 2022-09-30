Понад 59 тисяч ліквідованих окупантів та більш ніж тисяча збитих БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Розпочалася 219 доба протистояння України повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 30 вересня.

Так, з 24 лютого російська загарбники втратили:

особового складу – близько 59080 (+500) одиниць;

танків – 2338 (+13) од.;

бойових броньованих машин – 4932(+23) од.;

артилерійських систем – 1391 (+6) од.;

РСЗВ – 333 (+2) од.;

засобів ППО – 176 (+1) од.;

літаків – 264 (+2) од.;

гелікоптерів – 225 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) од.;

крилатих ракет – 246 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та донецькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.