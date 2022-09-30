Фундаментальна слабкість: Кремль порушує власні ж заяви про «часткову мобілізацію» – ISW

Кремль порушує заявлені ним процедури «часткової мобілізації», а його дії суперечать його ж повідомленням. Це демонструє глибинні проблеми та слабкість російського військового істеблішменту і пояснює всі військові провали Росії на фронті. Про це у своєму звіті за 29 вересня повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти ISW зауважили безліч суперечностей щодо мобілізації в РФ , які демонструють неузгодженість та розбалансованість усієї військової системи Росії. Наприклад, розпорядження Путіна перевірити недоліки мобілізації його підлеглі почали виконувати аж через три дні і при цьому ці недоліки не зникли. Також з боку представників російської влади звучали абсолютно протилежні заяви щодо того, чи можуть чоловіки, які перебувають на військовому обліку, залишати своє постійне місце проживання. І подібних прикладів ще багато.