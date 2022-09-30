Чергова зустріч формату «Рамштайн»: названо дату

Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня в Брюсселі, у переддень запланованої зустрічі міністрів оборони НАТО, повідомляє «Голос Америки» із посиланням на посла США при НАТО Джуліан Сміт.

Посол зауважила, що США та їхні союзники перебувають у постійному, майже щоденному контакті з українським військово-політичним керівництвом, аби визначити, що саме потрібно українським армійцям на місцях.

«Ми чітко й голосно почули українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це — постійний процес, що розвивається», — наголосила Сміт.

Вона не уточнила, що саме може отримати Україна у вигляді військової допомоги за підсумками зустрічі, однак запевнила, що допомога від союзників надходить і надходитиме в майбутньому.

«Ми будемо складати ці списки на базі того, що ми маємо і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об’єднати ці два аспекти», — зазначила Джуліан Сміт.