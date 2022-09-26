У Росії горять не лише військкомати: фото, відео та карта підпалів

Після того як 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію населення, територією країни прокотилася хвиля підпалів військкоматів, проте палають не тільки вони - підпалюють також адмінбудинки і навіть здійснюють самопідпали.

Telegram-канал "Медіазона" опублікував відповідну карту, інформує Апостроф.

Зазначається, що з початку війни в Росії підпалили 54 військкомати та адміністративні будівлі. За п'ять днів після оголошення мобілізації трапилося 17 таких випадків.

Як повідомляє Telegram-канал "Роспартизан", у ніч на 26 вересня чоловік кинув коктейль Молотова у військкомат у Калінінградській області. Вогонь охопив стіну будівлі, ймовshyj, пляшка не розбила вікно. Наголошується, що його не впіймали.

Крім того, в місті Кіровськ Ленінградської області, противники мобілізації виявили винахідливість - вони просвердлили дірку у вікні кабінету військкомату, вставили до неї трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним. Так їм вдалося підпалити військкомат без зайвого галасу та успішно втекти. Вогонь встиг охопити частину кабінету та зіпсував частину цифрових носіїв.

В Урюпінську близько 4 години ранку чоловік підігнав до входу у військкомат автомобіль ВАЗ і підпалив його. Він також почав закидати будівлю коктейлями Молотова. Почалася велика пожежа, всього встигло вигоріти 100 кв. м приміщень. Вогонь помітив патруль, його загасили. Під час затримання палій заявив, що зробив це на знак протесту проти мобілізації.


У Рязані чоловік вирішив діяти дуже радикально: протестуючи проти мобілізації, він підпалив себе на автовокзалі.


Своєю чергою, український журналіст та активіст Володимир Золкін закликав росіян використовувати будь-які способи, щоб уникнути мобілізації. Він наголосив, що підпал адміністративних будівель разом із документами - один із найдієвіших кроків.

Як приклад він навів село Береславка Волгоградської області. Там підпалили адмінбудівлю, вогнем знищено й документи тих, кого ось-ось мали відправити на війну.


Олена Руденко, Апостроф





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