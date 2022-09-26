"Я не хочу на війну": істерія в росії набирає обертів, після розстрілу військкома нова НП

У росії на тлі оголошеної «часткової мобілізації» сталася нова НП.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Рязані на автовокзалі чоловік здійснив самопідпал із криками «я не хочу на війну».

Про травми чоловіка поки невідомо, на опублікованих кадрах видно, що із приміщення він виходить самостійно у супроводі поліцейських. Одяг, судячи з усього, встиг згоріти, тому чоловіка прикрили накидкою.

«Не встигли доїхати до фронту, вже зазнають втрат», «А міг би військкома підпалити», «Потрапить у дурку, вилікують, а потім на війну», - коментують НП у Мережі.

Нині він у лікарні, у тяжкому стані.

Тим часом стало відомо, що найближчими днями на потяги та автобуси з Москви, Санкт-Петербурга та інших міст росії розкуплено всі квитки до білоруського Гомеля.

Як пишуть російські ЗМІ, найближчими днями, 26 і 27 вересня, у поїздах до Гомеля з Москви, Санкт-Петербурга та інших міст рф місць немає. Зі столиці росії є в наявності квитки на поїзд у середу, 28 вересня, а ось із Пітера найближчий з місцями — лише у четвер, 29 вересня.

Крім того, збільшилась кількість підпалів військкоматів.