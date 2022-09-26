Багато російських мобілізованих можуть не доїхати до України — експерт

Та цією загрозою все ж нехтувати не варто.

Багато російських мобілізованих можуть не доїхати до України — експерт
© Минобороны РоSSии/t.me

Головред Defense Express Олег Катков вважає, що Росія може втратити частину своїх мобілізованих військових ще на шляху в Україну. Про це він сказав під час етеру на "Еспресо".

"Зараз кількість особового складу має значно менше значення, ніж 70 років тому. Однак чисельність армії завжди відіграє одну із ключових ролей у ході бойових дій. Особливо, коли армія веде контрнаступ. Інший важливий аспект в російські мобілізації полягає в тому, що багато росіян не доїдуть до України. Багато хто з мобілізованих будуть непридатні до бойових дій після довгого перекидання на фронт", - додав Катков.

При цьому головред Defense Express попереджає, що цією загрозою все ж нехтувати не варто.

"Часи, коли можна було воювати масою народу з гвинтівками та кількома кулеметами на полк, вже давно пройшли. Проте не слід нехтувати цією загрозою. Кількість особового складу завжди має велике значення", - пояснив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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