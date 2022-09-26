У Києві запустили флешмоб за знесення пам'ятника Пушкіну: що ще пропонують демонтувати

У Києві містяни вимагають продовжувати процес дерусифікації та деколонізації столиці, запустивши флешмоб #ЗнесиМенеПовністю, який має на меті позбутися пам'ятників ідеолога "руского міра" Пушкіна, більшовицького ватажка Щорса й пам'ятника радянським робітникам депо імені Леніна, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Центрі Досліджень Визвольного Руху.

Мешканці Києва нагадали про необхідність продовжити процес докорінної дерусифікації - вони розписали пам'ятники Пушкіну, Щорсу та пам'ятник радянським робітникам трамвайного депо імені Леніна словами: "Демонтуй мене повністю", "Русня", "Русню на демонтаж", "Радянська пропаганда", "Кат", "Воював проти армії УНР".

Один із учасників аргументував доцільність знесення пам'ятників Пушкіну, оскільки він - це символ російського імперіалізму, уособлення так званого "великої і могучої російської мови" та ідеолог "руского міра".

Як відомо, Пушкін у своїх творах заперечував саму можливість існування української державності, пропагуючи українофобію. Однак у столиці суверенної й незалежної України чомусь і досі стоять пам'ятники цьому письменнику.

"Якщо декомунізація почалась очищенням насамперед від Владімірів Лєнінів, то дерусифікація має початись з очищення України саме від Алєксандрів Пушкінів", - наголосив Олег Слабоспитський.

Що ж до більшовицького ватажка й супротивника армії Української Народної Республіки Щорса, то пропонують знести не весь пам'ятник: коня хочуть залишити.

"Щорс палач та вбивця українського народу та нашої столиці! Він робив те саме, що його послідовники робили б в Києві, якби їм то вдалося. Але ми бачили, що то було на прикладі Бучі, Ірпеня, Бородянки, Ізюма та сотень інших міст, містечок та сіл. Щорсу місце в забутті - а не в центрі Києва! Знесіть його до дідька! А коня можете лишити. "Коні не винні" - як казав великий Коцюбинський! У всі віки вони страждали через дурість лисих мавп", - написав Мартин Якуб.