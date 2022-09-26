ЗСУ за добу "мінуснули" 500 окупантів: свіже зведення втрат армії РФ

Йде 215-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 57 200 військовослужбовців РФ , тільки за минулу добу ліквідовано 500 окупантів, знищено літак, чотири вертольоти та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано,

танків ? 2 290 (+15) од.,

бойових броньованих машин ? 4 857 (+25) од.,

артилерійських систем – 1 369 (+1) од.,

РСЗВ – 330 (+2) од.,

засобів ППО ? 172 (+1) од.,

літаків – 260 (+1) од.,

вертольотів – 224 (+4) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),

крилатих ракет ? 241 (+0),

кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 711 (+10) од.,

спеціальної техніки – 131 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.