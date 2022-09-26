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2022-09-26
ЗСУ за добу "мінуснули" 500 окупантів: свіже зведення втрат армії РФ
Йде 215-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 57 200 військовослужбовців РФ, тільки за минулу добу ліквідовано 500 окупантів, знищено літак, чотири вертольоти та багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 290 (+15) од.,
- бойових броньованих машин ? 4 857 (+25) од.,
- артилерійських систем – 1 369 (+1) од.,
- РСЗВ – 330 (+2) од.,
- засобів ППО ? 172 (+1) од.,
- літаків – 260 (+1) од.,
- вертольотів – 224 (+4) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),
- крилатих ракет ? 241 (+0),
- кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 711 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 131 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Олена Руденко, Апостроф