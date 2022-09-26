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2022-09-26
Війська РФ зносять будинки та виганяють людей на вулиці в Маріуполі
Так зване "голосування" проводять методом обходу жителів, "дільниці" порожні, інформує
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В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські війська продовжують зносити будинки та виганяють людей на вулиці, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в
"Окупанти продовжують руйнування життя маріупольців. Розпочато знесення будинків по б. Хмельницького від дому номер 18. Без попередження. В будниках мешкали люди. Разом з військовими людей просто вигнали на вулицю і почали знесення", - наголосив радник.
Анна Конюченко, ZN.ua