За добу російські сили втрати півтисячі військових – Генштаб

За 215 днів повномасштабної російсько-української війни противник втратив понад 57 тисяч військовослужбовців, 500 з яких лише за минулу добу. Крім того, військової техніки у ворога стало менше на 64 одиниці, зокрема тепер росіяни мають на 15 танків та 4 гелікоптери менше. Оновлені дані опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, станом на 26.09.2022 орієнтовні втрати ворога складають: