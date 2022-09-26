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2022-09-26
За добу російські сили втрати півтисячі військових – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та донецькому напрямках, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
За 215 днів повномасштабної російсько-української війни противник втратив понад 57 тисяч військовослужбовців, 500 з яких лише за минулу добу. Крім того, військової техніки у ворога стало менше на 64 одиниці, зокрема тепер росіяни мають на 15 танків та 4 гелікоптери менше. Оновлені дані опублікувала
Зокрема, станом на 26.09.2022 орієнтовні втрати ворога складають:
- особового складу ? близько 57200 (+500) осіб;
- танків ? 2290 (+15) од;
- бойових броньованих машин ? 4857 (+25) од;
- артилерійських систем – 1369 (+1) од;
- РСЗВ – 330 (+2) од;
- засоби ППО ? 172 (+1) од;
- літаків – 260 (+1) од;
- гелікоптерів – 224 (+4) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);
- крилаті ракети ? 241 (+0);
- кораблі /катери ? 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;
- спеціальна техніка ? 131 (+1).
Дар’я Кєпова, ZN.ua