У Китаї клонували арктичного вовка: як почувається і виглядає цуценя

У Китаї народився перший у світі клонований арктичний вовк на прізвисько Майя.

Про це пише британський таблоїд The Daily Mail, інформує Апостроф .

Арктичний вовк був клонований китайською фірмою, фахівці якої взяли донорську клітину дикої самки і поєднали її з ембріоном, вирощеним усередині бігля.

Щеня на ім'я Майя народилося в червні, проте керівництво Singogen Biotechnology чекало 100 днів, щоб повідомити про успішний експеримент, очікуючи, що клон доживе до цього періоду. Незважаючи на те, що арктичні вовки не знаходяться на межі вимирання, китайські експерти впевнені, що набутий досвід дозволить їм врятувати інші види тварин.

Майя була клонована шляхом перенесення ядра соматичної клітини. Цуценя знаходиться в повному здоров'ї і демонструє поведінку традиційного арктичного вовченя.

"Після двох років копітких зусиль арктичний вовк був успішно клонований. Це перший подібний випадок у світі. Ми продовжуватимемо працювати в цьому напрямку. На наступному етапі ми можемо клонувати рідкісних диких тварин, крім собак чи кішок, і це буде складніше" , - заявив гендиректор фірми Мі Цзідун і додав, що експеримент із клонування арктичного вовка стартував у 2020 році.