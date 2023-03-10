Прихована технологічна революція в Китаї несе загрозу американському домінуванню – Foreign Affairs

В останні роки китайські фірми стрімко переходять від збирання компонентів іноземного виробництва до випуску власних передових технологій. Поряд з домінуванням в галузі обладнання для відновлюваних джерел енергії, Китай в даний час знаходиться в авангарді й інших технологій, таких як штучний інтелект та квантові обчислення. І ці успіхи кидають виклик уявленню про те, що до промислового лідерства неминуче призводить лідерство у науці, пише Foreign Affairs.

Видання зазначає, що Китай використав свої знання про процеси, зокрема, здатність масштабувати цілі галузі, щоб перевершити Сполучені Штати у розвитку стратегічних технологій.