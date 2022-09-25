Спіймали на "живця": зенітники ЗСУ під Херсоном збили штурмовик і вертоліт окупантів

Сьогодні на південному напрямку у Збройних сил України гарний улов літаючої ворожої техніки в кількості 4 штук.

Про це в телеграм-каналі повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, інформує Апостроф .

Як зазначається, у неділю, 25 вересня, близько 17:00 підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині.

Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8 із командою на борту.

Останній також був успішно "приземлений" зенітниками Одеської бригади.

Крім того, вранці ворог атакував Одесу іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136, один з яких був збитий над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".