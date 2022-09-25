РФ може посилити підрозділи Росгвардії за допомогою часткової мобілізації — британська розвідка

Росгвардія була погано підготовлена до інтенсивних боїв, з якими зіштовхнулася на війні проти України, інформує ZN.ua.

РФ може посилити підрозділи Росгвардії за допомогою часткової мобілізації — британська розвідка
© ТАСС

Є реальна ймовірність того, що часткова мобілізація в РФ буде використана для посилення підрозділів Росгвардії, вважає британська розвідка.

Зазначається, що ще 21 вересня 2022 року затятий російський націоналіст, депутат Держдуми РФ Алєксандр Хінштейн закликав поширити часткову мобілізацію на Росгвардію.

«Підрозділи Росгвардії зіграли важливу роль як у бойових діях, так і в охороні тилу у війні проти України і наразі сприяють проведенню псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях», - заявили в Міноборони Британії.

Ці сили призначені для виконання функцій внутрішньої безпеки, щоб гарантувати непохитність режиму президента РФ Владіміра Путіна. За даними британської розвідки, Росгвардія була особливо погано підготовлена до інтенсивних боїв, з якими зіштовхнулася на війні проти України.

З огляду на вимогу придушити зростання невдоволення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, ймовірно, перебуває під особливою напругою, зазначають аналітики Міноборони Британії.

«Є реальна ймовірність того, що часткова мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковим особовим складом», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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