В Алчевську "прильоти" по базі окупантів: фото та відео потужних вибухів

Вночі й вранці 25 вересня мешканці тимчасово окупованого Алчевська у Луганській області почули звуки потужних вибухів - це Збройні Сили України знищують ворожі бази в глибокому тилу, інформує Апостроф.

Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі.

Близько опів на другу ночі в неділю мешканці Алчевська зафіксували 6 "прильотів", після яких у небі з'явився дим й зарево від полум'я. Люди припускають, що подальші звуки вибухів - це детонація ворожих боєприпасів на російській базі.

Вранці знову повідомлялося про "прильот" від 6 до 12 ракет в окупованому Алчевську. За попередньою інформацією, влучання було по базі російських окупантів у так званому профілакторії.

Варто зауважити, що Алчевськ знаходиться в глибокому тилу ворога, а з найближчої точки фронту до міста близько 80 км. Водночас до Луганська всього 40 км.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізаціїЗеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізації
Блок рекламы


Похожие новости
Спіймали на "живця": зенітники ЗСУ під Херсоном збили штурмовик і вертоліт окупантівСпіймали на "живця": зенітники ЗСУ під Херсоном збили штурмовик і вертоліт окупантів
У Дагестані поліції довелося стріляти на акції протесту проти мобілізації: відеоУ Дагестані поліції довелося стріляти на акції протесту проти мобілізації: відео
В Алчевську чути вибухи на складі окупантів – ГайдайВ Алчевську чути вибухи на складі окупантів – Гайдай
Старий пес хоче пити нашу кров: у Росії спалахнуло повстання проти "могилізації", відеоСтарий пес хоче пити нашу кров: у Росії спалахнуло повстання проти "могилізації", відео
Додому повернуться, але частково: яскраві фотожаби та меми про мобілізацію росіянДодому повернуться, але частково: яскраві фотожаби та меми про мобілізацію росіян
На позиціях - купа л**на: фото забавного щоденника офіцера-окупантаНа позиціях - купа л**на: фото забавного щоденника офіцера-окупанта
У Козачій Лопані у підвалах знайшли дві катівні окупантів: фотоУ Козачій Лопані у підвалах знайшли дві катівні окупантів: фото
"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео
Жителька Херсона нацькувала окупантів на 23 патріотів: в Офіс Генпрокурора розповіли подробиціЖителька Херсона нацькувала окупантів на 23 патріотів: в Офіс Генпрокурора розповіли подробиці
ОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відеоОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відео
Последние новости
Подгружаем последние новости