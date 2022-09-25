В Алчевську "прильоти" по базі окупантів: фото та відео потужних вибухів

Вночі й вранці 25 вересня мешканці тимчасово окупованого Алчевська у Луганській області почули звуки потужних вибухів - це Збройні Сили України знищують ворожі бази в глибокому тилу, інформує Апостроф .

Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі.

Близько опів на другу ночі в неділю мешканці Алчевська зафіксували 6 "прильотів", після яких у небі з'явився дим й зарево від полум'я. Люди припускають, що подальші звуки вибухів - це детонація ворожих боєприпасів на російській базі.

Вранці знову повідомлялося про "прильот" від 6 до 12 ракет в окупованому Алчевську. За попередньою інформацією, влучання було по базі російських окупантів у так званому профілакторії.

Варто зауважити, що Алчевськ знаходиться в глибокому тилу ворога, а з найближчої точки фронту до міста близько 80 км. Водночас до Луганська всього 40 км.