NYT: Наступ на півдні України - це кривава бійня, українські військові розповіли про масові втрати

Командир сильно стукав у двері. «Мені потрібна допомога!» - кричав він. Коли Тетяна Козир відчинила, військовий вбіг в будинок з молодим солдатом на плечах. Юнак був обпалений сонцем, худий і тяжко поранений.

В той момент українські військові намагалися визволити її село, найменшу точку на найбільш детальних військових мапах. Росіяни підірвали три українські танки. Вогонь охопив дахи сусідніх будинків. Командир обережно поклав солдата на підлогу на кухні, а потім розірвав перев’язочний пакет і притис його до ран на грудях і шиї пораненого, який стікав кров’ю. Козир нависла над ними, почуваючись безпорадною і наляканою на власній кухні. Вона спостерігала, як командир намагався врятувати життя молодого солдата.

«Він здавався таким наляканим. Мені довелося відвернутися», - сказала Козир журналістам New York Times .

Біля її будинку в той момент в траві лицем донизу лежало ще кілька українських солдатів. Наступ армії України на півдні був однією з найбільш очікуваних військових операцій впродовж літа. Чиновники в Києві багато тижнів говорили про її підготовку і про намір витіснити російську армію зі стратегічно важливого регіону на південному узбережжі, посилюючи впевненість своїх громадян. Україна намагалася також довести своїм союзникам, що вона здатна ефективно використовувати західне озброєння.