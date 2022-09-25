NYT: Наступ на півдні України - це кривава бійня, українські військові розповіли про масові втрати

Видання пише, що в Херсонській області артилерійські обстріли на стільки інтенсивні, що солдатам рідко коли доводиться стріляти з автоматів, інформує ZN.ua.

NYT: Наступ на півдні України - це кривава бійня, українські військові розповіли про масові втрати
© Getty Images

Командир сильно стукав у двері. «Мені потрібна допомога!» - кричав він. Коли Тетяна Козир відчинила, військовий вбіг в будинок з молодим солдатом на плечах. Юнак був обпалений сонцем, худий і тяжко поранений.

В той момент українські військові намагалися визволити її село, найменшу точку на найбільш детальних військових мапах. Росіяни підірвали три українські танки. Вогонь охопив дахи сусідніх будинків. Командир обережно поклав солдата на підлогу на кухні, а потім розірвав перев’язочний пакет і притис його до ран на грудях і шиї пораненого, який стікав кров’ю. Козир нависла над ними, почуваючись безпорадною і наляканою на власній кухні. Вона спостерігала, як командир намагався врятувати життя молодого солдата.

«Він здавався таким наляканим. Мені довелося відвернутися», - сказала Козир журналістам New York Times.

Біля її будинку в той момент в траві лицем донизу лежало ще кілька українських солдатів. Наступ армії України на півдні був однією з найбільш очікуваних військових операцій впродовж літа. Чиновники в Києві багато тижнів говорили про її підготовку і про намір витіснити російську армію зі стратегічно важливого регіону на південному узбережжі, посилюючи впевненість своїх громадян. Україна намагалася також довести своїм союзникам, що вона здатна ефективно використовувати західне озброєння.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізаціїЗеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізації
Блок рекламы


Похожие новости
Президент України очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem PostПрезидент України очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post
Bloomberg: Вступ України в НАТО без окупованих регіонів міг би стати компромісом з РосієюBloomberg: Вступ України в НАТО без окупованих регіонів міг би стати компромісом з Росією
ЗСУ вразили понад 30 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та відбили наступ росіян біля шести населених пунктів — ГенштабЗСУ вразили понад 30 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та відбили наступ росіян біля шести населених пунктів — Генштаб
La Repubblica: Путін відштовхує Китай, посилюючи війну проти УкраїниLa Repubblica: Путін відштовхує Китай, посилюючи війну проти України
У російському селі на війну проти України мобілізували всіх чоловіківУ російському селі на війну проти України мобілізували всіх чоловіків
Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію СовіЗеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові
Жителька Херсона нацькувала окупантів на 23 патріотів: в Офіс Генпрокурора розповіли подробиціЖителька Херсона нацькувала окупантів на 23 патріотів: в Офіс Генпрокурора розповіли подробиці
МЗС України позбавило посла Ірану акредитаціїМЗС України позбавило посла Ірану акредитації
Країни G7 ніколи не визнають псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України — заяваКраїни G7 ніколи не визнають псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України — заява
Військові, які повернулися з полону, жодного разу не бачилися з представниками Червоного Хреста — омбудсменВійськові, які повернулися з полону, жодного разу не бачилися з представниками Червоного Хреста — омбудсмен
Последние новости
Подгружаем последние новости