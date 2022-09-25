Україна закликає провести термінове засідання Радбезу ООН щодо псевдореферендумів РФ — МЗС

Україна вимагає провести термінове скликання Радбезу ООН щодо фіктивних референдумів, які російські загарбники організували на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у твіттер .

«Україна вимагає провести термінове скликання Радбезу ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України. Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН », - йдеться у публікації.