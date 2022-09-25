Україна закликає провести термінове засідання Радбезу ООН щодо псевдореферендумів РФ — МЗС

В МЗС наголосили, що РФ має понести відповідальність за спроби змінити міжнародно визнані кордони України, інформує ZN.ua.

Україна закликає провести термінове засідання Радбезу ООН щодо псевдореферендумів РФ — МЗС
© presstv.ir

Україна вимагає провести термінове скликання Радбезу ООН щодо фіктивних референдумів, які російські загарбники організували на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у твіттер.

«Україна вимагає провести термінове скликання Радбезу ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України. Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН», - йдеться у публікації.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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