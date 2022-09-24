У рф безпрецедентне зростання кількості підпалів військкоматів: стільки не горіло за минулі півроку

У рф запалали воєнкомати: зростання кількості підпалів – безпрецедентне.

Про це пише сайт СтопКор .

"24 вересня опубліковано карту пожеж у воєнкоматах на території рф. З карти випливає, що протягом двох діб загорілось стільки закладів, скільки не горіло протягом минулих півроку. Протягом двох діб загорілось 9 воєнкоматів, свідчить інфографіка, створена порталом media.holod. Один заклад загорівся у Санкт-Петербурзі. Решта – на окраїнах "російської імперії" – у південних регіонах та на Далекому Сході.