У рф безпрецедентне зростання кількості підпалів військкоматів: стільки не горіло за минулі півроку

У рф безпрецедентне зростання кількості підпалів військкоматів: стільки не горіло за минулі півроку

У рф запалали воєнкомати: зростання кількості підпалів – безпрецедентне.

Про це пише сайт СтопКор.

"24 вересня опубліковано карту пожеж у воєнкоматах на території рф. З карти випливає, що протягом двох діб загорілось стільки закладів, скільки не горіло протягом минулих півроку. Протягом двох діб загорілось 9 воєнкоматів, свідчить інфографіка, створена порталом media.holod. Один заклад загорівся у Санкт-Петербурзі. Решта – на окраїнах "російської імперії" – у південних регіонах та на Далекому Сході.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm рахувала підпали воєнкоматів у рф з лютого по серпень 2022 року. На карті – 16 позначок. При чому географія – повторює нинішню тенденцію. З опублікованих даних випливає, що у рф дійсно спостерігається суттєве зростання протесту проти мобілізації, яку днями почав путін: 9 пожеж за 2 дні – і 16 пожеж за 6 місяців".


Алексей Ионов, politeka.net





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