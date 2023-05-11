Росіяни зосередяться на кількості, натомість українці покращуватимуть якість – Бауер

У НАТО спрогнозували перебіг подій у наступні декілька місяців.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, ід час спілкування з пресою, заявив, що Росія намагатиметься приборкати на переважити українську армію великою кількістю неякісної живої сили та техніки. Про це повідомляє Голос Америки, інформує ZN.ua.

Росіяни зосередяться на кількості, натомість українці покращуватимуть якість – Бауер
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"Ми побачимо, що росіяни зосередяться на кількості, більшій кількості мобілізованих, погано навчених з застарілим оснащенням, але у великій кількості", – зазначив Бауер, коментуючи ймовірний перебіг подій у наступні місяці.

А українці, підкреслює адмірал НАТО, "зосередяться на якості із західними системами зброї та західним навчанням. Це буде велика зміна у наступні місяці, я б сказав".

"Війна Росії проти України - це найбільша загроза євроатлантичній безпеці за десятиріччя. Те, що Москва сподівалася буде триденною війною вже триває 15-тий місяць. Міць і відданість українських військових і українського народу постійно нас дивують. Сьогодні у нас була окрема сесія присвячена військовому становищ в Україні і довкола неї. Український військовий представник подав подробиці про становище і окреслив ту підтримку, яка потрібна Україні, щоб воювати за те, що по праву належить їй" – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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