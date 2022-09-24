Псевдореферендум на Херсонщині: людей змушують «голосувати» по кілька разів

«Виборчі комісії» у супроводі озброєних солдатів продовжують полювати на «виборців», інформує ZN.ua.

Псевдореферендум на Херсонщині: людей змушують «голосувати» по кілька разів
© Труха/Telegram

На Херсонщині через порожні дільниці для «голосування» на псевдореферендумі російські загарбники змушують людей «віддавати голос» по кілька разів за себе та за родичів, якщо їх немає вдома. Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Другий день театру абсурду на Херсонщині. Порожні «виборчі дільниці» залишаються порожніми», - написав він у телеграм.

За його словами, фіктивні «виборчі комісії» у супроводі озброєних військових кочують по області та продовжують полювати на «виборців». Тим часом місцеве населення всіма способами намагається уникнути з ними зустрічі.

«Декому не пощастило вже двічі – по другому колу довелося заповнювати бюлетень та "голосувати"», - повідомив він.

Соболевський додав, що окупанти застосовують практику сімейного «голосування» – якщо вдома застали лише одного члена сім'ї, змушують взяти кілька бюлетенів та «проголосувати» за всіх.

«Якщо коротко – відбувається цілковита дичина! З іншого боку від руского миру нічого іншого очікувати і не варто», - заявив він.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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