Псевдореферендум на Херсонщині: людей змушують «голосувати» по кілька разів

На Херсонщині через порожні дільниці для «голосування» на псевдореферендумі російські загарбники змушують людей «віддавати голос» по кілька разів — за себе та за родичів, якщо їх немає вдома. Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Другий день театру абсурду на Херсонщині. Порожні «виборчі дільниці» залишаються порожніми», - написав він у телеграм.

За його словами, фіктивні «виборчі комісії» у супроводі озброєних військових кочують по області та продовжують полювати на «виборців». Тим часом місцеве населення всіма способами намагається уникнути з ними зустрічі.

«Декому не пощастило вже двічі – по другому колу довелося заповнювати бюлетень та "голосувати"», - повідомив він.

Соболевський додав, що окупанти застосовують практику сімейного «голосування» – якщо вдома застали лише одного члена сім'ї, змушують взяти кілька бюлетенів та «проголосувати» за всіх.

«Якщо коротко – відбувається цілковита дичина! З іншого боку від руского миру нічого іншого очікувати і не варто», - заявив він.