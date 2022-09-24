Глава Євроради виступає за відкриття кордонів ЄС для росіян, які втікають з країни

Європа повинна дозволити в'їзд громадянам РФ , які хочуть втекти з країни, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. В інтерв’ю POLITICO на полях засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Мішель сказав , що ЄС має продемонструвати «відкритість до тих, хто не хоче бути інструментом Кремля». Він також додав, що відкритий для консультацій з колегами з ЄС щодо того, як цього можна досягти.

За його словами, оголошення Путіним про часткову мобілізацію на початку цього тижня змінило динаміку війни.

«В принципі, я думаю, що ... Європейський Союз [повинен] приймати тих, кому загрожує небезпека через їхні політичні погляди. Якщо в Росії люди знаходяться в небезпеці через свої політичні погляди, через те, що вони не слідують цьому божевільному рішенню Кремля розпочати цю війну проти України, ми повинні взяти це до уваги. Я згоден з думкою, що ми повинні дуже швидко співпрацювати і координуватись, тому що це новий факт — ця часткова мобілізація», - сказав Мішель.

Заяви Мішеля зроблені напередодні зустрічі послів ЄС у понеділок, 26 вересня, організованої в рамках Інтегрованого реагування на політичну кризу ЄС (IPCR) — механізму, який дозволяє швидко та скоординовано приймати рішення на політичному рівні ЄС під час кризи.

Питання про те, чи дозволяти росіянам шукати притулку в Європі, є складним. Цього місяця блок погодився призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією після того, як кілька країн виступили проти в’їзду громадян РФ у Європу, коли Москва веде війну проти України.

Але оскільки громадяни Росії зараз стоять у черзі на кордоні, щоб залишити країну, ЄС зіштовхнувся із закликами відкрити свої кордони.

Посли ЄС, ймовірно, обговорять варіанти, які можуть бути доступні блоку, на зустрічі в понеділок. Серед можливостей є те, що ЄС міг би надати гуманітарний статус деяким прибулим громадянам Росії, а не статус біженця. Хоча в березні ЄС вперше в своїй історії активував спеціальну Директиву про тимчасовий захист, яка дає українцям право жити і працювати в Євросоюзі протягом певного періоду часу, навряд чи така схема буде запроваджена для росіян. Зокрема, деякі країни Балтії стурбовані тим, що відкриття кордонів для росіян може дозволити пропутінським силам потрапити до ЄС.

Фінляндія планує закрити свої кордони для російських туристів після того, як останніми днями різко зросла кількість росіян, які намагаються потрапити в країну. Проте уряд Німеччини заявив, що готовий прийняти російських інакомислячих, які зазнають серйозних утисків.

«Наші обговорення базуватимуться на наявному досвіді та враховуватимуть перспективи і занепокоєння наших співвітчизників», — йдеться в документі ЄС перед зустріччю послів, і з яким ознайомилося POLITICO.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН Мішель розкритикував Кремль, закликавши виключити Росію з Ради Безпеки.

«Коли постійний член Ради Безпеки здійснює неспровокований і невиправданий напад, засуджений Генасамблеєю, виключення цього члена Ради Безпеки має бути автоматичним», - сказав він.

Мішель також засудив «отруйну брехню» Росії про війну проти України, включаючи заяви про те, що Захід становить загрозу для РФ .

«Це неправда. Кремль намагається, я сподіваюся марно, мобілізувати весь світ проти якогось уявного ворога. Абсолютно ніхто не погрожував, не нападав і не вторгся в Росію. Абсолютно ніхто в Європі не хотів конфлікту з Росією. Який інтерес ми матимемо під загрозою безпеці та процвітанню кожного», - сказав він у виступі.

Президент Євроради також назвав «брехнею» заяви Росії про те, що вона нібито запобігає «геноциду російськомовного народу в Україні».

Мішель сказав, що ключовим завданням для ЄС є донесення до країн Глобального півдня та інших частин світу свого послання відносно позиції щодо України. Наступного тижня він має провести серію двосторонніх зустрічей з лідерами країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

«Нам потрібно показати, що ми нікого не повчаємо, але те, що ми робимо, це відстоюємо інтереси, ми сперечаємося, і ми можемо робити це з повагою, з фактами, з об’єктивними та науковими аргументами, а також прислухаючись до різних думок», - додав Мішель.