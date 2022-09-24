Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізації

У вечірньому відеозверненні 23 вересня Володимир Зеленський звернувся до людей на тимчасово окупованих територіях: бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів.

Він порадив українцям у будь-який спосіб уникати російської мобілізації, виїжджати на вільну територію України.

"У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України. А якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції".