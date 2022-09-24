Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізації

Президент порадив виїжджати на вільну територію України, інформує ZN.ua.

Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізації
© Володимир Зеленський/Facebook

У вечірньому відеозверненні 23 вересня Володимир Зеленський звернувся до людей на тимчасово окупованих територіях: бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів.

Він порадив українцям у будь-який спосіб уникати російської мобілізації, виїжджати на вільну територію України.

"У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України. А якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції".


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію СовіЗеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові
Нідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізаціїНідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізації
"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео
ОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відеоОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відео
Тисячі дітей з окупованих територій навчаються дистанційно в українських школах – «Опора»Тисячі дітей з окупованих територій навчаються дистанційно в українських школах – «Опора»
Країни G7 ніколи не визнають псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України — заяваКраїни G7 ніколи не визнають псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України — заява
Росіяни погрожують батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей у школи на окупованих теориторіях – «Опора»Росіяни погрожують батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей у школи на окупованих теориторіях – «Опора»
Зеленський розкрив трагічну кількість щоденних втрат серед ЗСУ: "Треба бути дуже обережними..."Зеленський розкрив трагічну кількість щоденних втрат серед ЗСУ: "Треба бути дуже обережними..."
"Мобілізації в Білорусі не буде" – сказав Лукашенко і проводить навчання "народного ополчення""Мобілізації в Білорусі не буде" – сказав Лукашенко і проводить навчання "народного ополчення"
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Последние новости
Подгружаем последние новости