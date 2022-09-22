Конфлікт із державою, яка володіє ядерною зброєю, можливий — глава Стратегічного командування США

У Стратегічному командуванні США вважають можливим прямий конфлікт із державою, яка володіє ядерною зброєю. Про це заявив адмірал ВМС та командувач Стратегічного командування США Чарльз Річард, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США , інформує ZN.ua .

Чарльз Річард взяв участь у панельній дискусії щодо важливих проблем національної безпеки США «Америка під ударом — захист батьківщини».

«Усі ми в цій кімнаті знову займаємось роздумами про конкуренцію через кризу та можливий прямий збройний конфлікт із ядерним партнером. Нам не доводилося робити цього понад 30 років. Наслідки цього глибокі. Вони важливі для захисту батьківщини. Вони важливі для стратегічного стримування, а також для досягнення нами національних цілей. І це вже не теоретично», — сказав він.

Кожен план і можливості Міністерства оборони США базуються на припущенні, що стратегічне стримування, і зокрема ядерне стримування, діють, сказав Річард. Якщо це припущення не виконується, ніщо інше в Міноборони чи об’єднаних силах не працюватиме так, як було розроблено.

«Росія та Китай можуть перейти до будь-якого рівня насильства, який вони виберуть, у будь-якій сфері за допомогою будь-якого інструменту впливу в усьому світі. Ми просто давно не зіштовхувалися з такими опонентами», – додав він.

Через це відомству доведеться змінити свій підхід до ведення війни, вважає Річард. На його думку, більш повільні традиційні підходи до ескалації більше не працюють.

Захищаючи батьківщину, бойові командири повинні будуть швидко діяти проти супротивника в усіх сферах: на суші, на морі, в повітрі, космосі та кіберпросторі, заявив він.

За словами Річарда, нещодавно проведений огляд ядерної стратегії США містить чудовий підхід. Стратегія передбачає модернізацію ядерної тріади та її системи управління.

«Нам потрібно реалізувати цю дуже хорошу стратегію, оскільки загроза з боку Китаю продовжує зростати. Ми не знаємо, чим це закінчиться, оскільки загроза з боку Росії продовжує зростати разом з іншими викликами, з якими ми зіштовхуємося», - сказав Річард.