Україна візьме участь у першому засіданні нового євротовариства

Зустріч відбудеться у Празі 6 жовтня.

Україна візьме участь у першому засіданні нового євротовариства

Україну та Британію, разом з іншими європейськими країнами, офіційно запросили взяти участь у першій зустрічі «Європейського політичного співтовариства» у столиці Чехії 6 жовтня. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця ЄС.

«Європейське політичне співтовариство є платформою для політичної координації європейських країн на всьому континенті», — сказав посадовець журналістам, інформує ZN.ua.

Метою зустрічі на високому рівні є «сприяння політичному діалогу та співпраці для вирішення питань, що становлять спільний інтерес, щоб зміцнити безпеку, стабільність і процвітання європейського континенту».

На саміті запланована серія круглих столів, присвячених миру та безпеці, енергетиці та клімату, економічній ситуації, міграції та мобільності.

«Зустріч ЄПC збиратиме лідерів європейських країн на рівних і в дусі єдності раз, або двічі на рік», — сказав представник ЄС.

На захід запрошені усі 27 держав-членів ЄС та країни Європейської асоціації вільної торгівлі: Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія та Швейцарія були, а також сусідні країни, що не входять до ЄС: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Туреччина, Сербія, Україна та Велика Британія.

Водночас, за словами чиновника, ЄПC не замінить діючі інституції та поки що не планує створювати нові.

Про ініціативу зі створення нової європейської політичної спільноти, щоб країни, які не є формальними членами ЄС, могли долучитися до нового простору в Європі, заявляв Емманюель Макрон.

В Україні побоюються, що такий формат може затягнути процес до вступу України в ЄС.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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