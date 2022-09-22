Розслідування у справі “Роттердам+” завершено

Прокурори САП уточнили формулювання підозр, оголошених фігурантам справи, інформує ZN.ua.

Розслідування у справі “Роттердам+” завершено
© НАБУ

Оновлений склад групи прокурорів САП за результатами спільної роботи оновленої групи прокурорів та детективів НАБУ після детального аналізу зібраних у справі доказів ухвалив низку важливих процесуальних рішень, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, шести особам, які причетні до запровадження так званої формули “Роттердам+”, змінили формулювання підозр про заподіяння 18,87 млрд гривень збитків споживачам електроенергії протягом 2016-2017 років.

Про зміну підозри повідомлено:

  • колишньому голові Національної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ);
  • директору ДП “Оператор ринку”, який на момент запровадження “Роттердам+” був членом НКРЕКУ;
  • начальнику відділу НКРЕКУ;
  • керівнику управління НКРЕКУ;
  • заступнику комерційного директора однієї із приватних компаній групи – ключового оператора ринку теплогенерації України;
  • директору департаменту однієї з компаній цієї групи.
  • Дії всіх осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Представникам приватних компаній інкримінують допомогу.

22 вересня 2022 року САП та НАБУ, визнавши зібрані в ході досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, повідомили стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Одночасно прокурори САП спільно з детективами НАБУ продовжують розслідування можливого завдання збитків за так званою формулою “Роттердам+” протягом 2017-2018 років.

Головний антикорупційний прокурор України Олександр Клименко скасував постанову про закриття так званої справи "Роттердам+", яку було прийнято у травні 2021 року, як незаконну та необґрунтовану.

Як повідомили у САП, Клименко також повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

"Роттердам+" - це формула розрахунку вартості електроенергії, що виробляється тепловими електростанціями. У ціну електроенергії закладено вартість вугілля у порту міста Роттердам у Нідерландах плюс вартість його транспортування до України, до того ж двічі. При тому, що левову частку вугілля (понад 90%) купували не в Нідерландах, а в Україні чи на окупованих територіях, що дозволяло теплоелектростанціям отримувати надприбутки.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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