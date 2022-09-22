У Міноборони розповіли, як росіяни намагалися затьмарити історію з обміном полоненими

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що росіяни оголосили про мобілізацію саме 21 вересня, аби затьмарити історію з поверненням з полону 215 українських захисників. Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбук , інформує ZN.ua .

З допомогою "нехитрої тактики" Кремль намагався перебити тему повернення військових темою мобілізації. Про її впровадження, розповідає Маляр, хотіли оголосили ще 20 вересня, але вирішили зробили це саме в день обміну.

"Втім, спрацювало це навпаки – інформаційний ефект подвоївся. Жодного поглинання чи перебивання теми не сталося", – написала Маляр.