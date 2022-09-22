Зеленський представив в ООН українську «формулу миру»

Президент України Володимир Зеленський виступив на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Основними темами промови стали війна Росії проти України, покарання агресора та пошук шляхів до миру та безпеки в майбутньому. Зокрема, із трибуни ГА ООН президент озвучив українську «формулу миру».

«Проти України скоєно злочин, і ми вимагаємо справедливого покарання. За спробу вкрасти нашу територію. За вбивство тисяч людей. За тортури та приниження жінок та чоловіків», - сказав він.

Зеленський наголосив, що говорить від імені держави, яка змушена захищатися.

«Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ хоче миру. І ми побачили, хто єдиний хоче війни. Росія не тільки не припинила злочин агресії, розпочатий у 2014 році, а перевела його у повномасштабне вторгнення», - сказав президент.

Проте Україна пропонує формулу миру, яка може бути корисною і тим державам, які можуть опинитися у схожих обставинах.

Покарання

Воно має діяти, доки не припиниться агресія, не буде відновлено міжнародно визнаний кордон та виплачено компенсації за війну.

«Санкції проти агресора – частина формули світу. Блокування торгівлі та відносин із агресором – це частина формули світу. Все це – покарання», – пояснив Зеленський.

Покарання також передбачає ізоляцію агресора в міжнародних організаціях, позбавлення права голосу, права вето в Раді Безпеки ООН . Потрібен і спеціальний суд для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави.

«Це те, що стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони мають цінувати мир, інакше будуть притягнуті до відповідальності світом», - наголосив Зеленський.

Захист життя

Кожна держава, проти якої спрямована збройна агресія, має отримати можливість захищати своїх громадян та звільняти свою територію.

«Якщо для цього потрібно допомогти зброєю чи снарядами – це має бути. Якщо для цього потрібно допомогти фінансами, це має бути. Якщо для цього потрібно допомогти розвідданими, це має бути», - пояснив він.

Президент України наголосив: наполягаючи на переговорах зараз, Росія не прагне миру, вона прагне призупинити відступ своїх військ, щоб із весною розпочати новий наступ.

«Ми не можемо погодитись на відкладену війну. Тому що вона буде ще гарячішою, ніж зараз», - пояснив президент.

Зеленський нагадав, що Україна потребує оборонної підтримки – зброї, техніки та снарядів; далекобійних наступальних озброєнь; захисних систем, насамперед ППО; та у фінансової підтримки, щоб продовжувати виконувати соціальні зобов'язання.

Відновлення безпеки та територіальної цілісності

Без відновлення територіальної цілісності жертви збройної агресії неможливо відновити глобальну безпеку, нагадав Володимир Зеленський.

Повномасштабним вторгненням в Україну Росія підірвала багато елементів глобальної безпеки – від продовольства до судноплавства, від ядерної до енергетичної безпеки.

Говорячи про створені Росією загрози, Зеленський закликав звернути увагу на російський радіаційний шантаж. «Російський радіаційний шантаж - це те, що має хвилювати кожного і кожну, тому що ніхто з вас не знайде вакцини від променевої хвороби», - зазначив він.

А також на енергошантаж агресора, який можна ліквідувати, обмеживши ціни на російські енергоресурси.

«Обмежити ціни – це самозахист світу. Це шлях відновлення енергетичної та цінової безпеки. Потрібно зробити лише один сильний крок. Вже давно настав час для нього», - додав Зеленський.

Володимир Зеленський також закликав визнати Росію державою-терористом.

«Треба визнати Росію державою – спонсором тероризму. На всіх рівнях. Юридично. Політично. Це є фундаментом для відновлення елементів глобальної безпеки», - пояснює президент України.

Гарантії безпеки

За словами Зеленського, Україна має план модернізації глобальної архітектури безпеки. Це пропозиції юридично обов'язкових багатосторонніх та двосторонніх договорів.

«Я не хочу порівнювати наші пропозиції з гарантіями будь-яких альянсів, які зараз існують на планеті. Я хочу наголосити, що забезпечити безпеку тієї чи іншої нації превентивно завжди вигідніше, ніж зупиняти постфактум війну проти неї», - пояснив президент.

Рішучість захищатися

Президент наголосив, що без цього пункту решта не працюватиме.

«Це наша рішучість боротися. Це рішучість партнерів допомагати нам, отже, самим собі. І це рішучість світу об'єднатися довкола того, хто бореться проти збройної агресії», - додав він.

За словами Зеленського, імплементація української формули фактично стане реформою Організації Об'єднаних Націй.