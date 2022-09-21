Костін та Пелосі обговорили створення трибуналу для російських воєнних злочинців

Генпрокурор України подякував Ненсі Пелосі за підтримку України, інформує ZN.ua.

Український генпрокурор Андрій Костін обговорив зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі створення трибуналу для Росії за її злочини в Україні. Про це Костін повідомив у Twitter.

«РФ вчиняє геноцид проти українських людей. Йшлося про створення міжнародного трибуналу для покарання військових злочинців, у тому числі керівництва РФ, а також про визнання РФ державою-спонсором тероризму», – зазначив Костін.

Він додав, що подякував Пелосі та американському народу за підтримку України.

«Військова та фінансова допомога США та союзників допомагає нам деокупувати українську територію. А також юридична допомога допоможе відновити справедливість для жертв, розпочатої Росією війни», – додав Костін.





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