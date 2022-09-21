Костін та Пелосі обговорили створення трибуналу для російських воєнних злочинців

Український генпрокурор Андрій Костін обговорив зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі створення трибуналу для Росії за її злочини в Україні. Про це Костін повідомив у Twitter .

« РФ вчиняє геноцид проти українських людей. Йшлося про створення міжнародного трибуналу для покарання військових злочинців, у тому числі керівництва РФ , а також про визнання РФ державою-спонсором тероризму», – зазначив Костін.

Він додав, що подякував Пелосі та американському народу за підтримку України.